"58 kaza, 23 yaralı, 4 milyon TL'ye yakın hasar"

Ülkede geçen hafta meydana gelen 58 trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Rapor edilen 3 bin civarında sürücüden binin süratli araç kullandığı belirlendi. Sürati izleyen ikinci sıradaki trafik suçu seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olurken 75 sürücünün de alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, 21 Eylül-27 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu yayımladı.

Buna göre, 58 trafik kazasından 15’i yaralanma, 43’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla sonuçlanan 15 kazada toplam 23 kişi yaralanırken kazalarda, 3 milyon 811 bin 450 TL hasar meydana geldi.

15 kaza sürat, 14 kaza dikkatsiz sürüş, 9 kaza kavşakta durmama, 12 kaza yakın takip ve 8 kaza ise diğer etkenler nedeniyle oldu.

İlçelere göre dağılımda Lefkoşa'da 17, Gazimağusa'da 15 , Girne'de 18, Güzelyurt'ta 3 ve İskele 5 kaza meydana geldi.

Rapor edilen 3 bin civarında sürücüden bini süratliydi

Trafik denetimlerinde 21 bin 160 araç sürücüsü kontrol edilirken 3 bin 363 sürücü aleyhine yasal işlem başlatıldı. 133 araç trafikten men edilirken 11 sürücü tutuklandı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

"Süratli Araç Kullanmak ( 1025 ) , Tehlikeli Sürüş ( 24 ), Dikkatsiz Sürüş ( 32 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 388 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak(18), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 75 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 11 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 51 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 81 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 189 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 99 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 20 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 28 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 3 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 49 ) ve Diğer (1253)."