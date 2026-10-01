Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy ve beraberindekiler Güzelyurt’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Reşat Kansoy’un yanı sıra Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Milletvekili Armağan Candan ve partililerin yer aldığı CTP heyeti, Kalkanlı Yaşam Evi, Serhatköy İlkokulu ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde, kurumların mevcut durumu ve ihtiyaçları yerinde değerlendirilirken, çalışanlar ve hizmet alan yurttaşlarla bir araya gelindi. Ziyaretlerde, eğitim, sosyal hizmetler, yetişkinlerin yaşam koşulları ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları başta olmak üzere farklı başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu.

“Güzelyurt’u ‘Herkes için Hizmet’ anlayışıyla buluşturacağız”

Kansoy yaptığı değerlendirmelerde, yeni dönemde belediyeciliği yalnızca rutin hizmetlerle sınırlı görmeyeceklerini belirterek, çocukların, yetişkinlerin ve özel gereksinimli bireylerin yaşamına doğrudan dokunan, sosyal sorumluluk üstlenen bir yerel yönetim anlayışını hayata geçireceklerini ifade etti.

Kansoy, “Güzelyurt’u yenilerken yalnızca fiziki yapısını değil, sosyal belediyecilik anlayışını da yenileyeceğiz. Çocuklarımızın eğitim gördüğü okulların, yetişkinlerimizin yaşamını sürdürdüğü kurumların ve özel gereksinimli bireylerimize hizmet veren merkezlerin ihtiyaçlarına kayıtsız kalmayacağız. Belediye, yaşamın her alanında yurttaşının yanında olacak; ihtiyaçları yerinde görecek ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çözümün parçası olacak” şeklinde konuştu. Yeni dönemde Güzelyurt’ta belediye ile yurttaş arasındaki mesafeyi kaldıracaklarını ifade eden Kansoy, “Sorumluluk almaktan kaçınmayan belediyecilik anlayışını birlikte kuracağız. Güzelyurt’u ‘Herkes için Hizmet’ anlayışıyla buluşturacağız” dedi.