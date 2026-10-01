Ercan’da yolcunun çantasında 15 canlı mermi bulundu

Ercan Havalimanı’nda yurt dışına çıkacak bir yolcunun çantasında 7,65 milimetre çapında 15 canlı mermi bulundu.

Mermiler dün saat 09.30 sıralarında S.S.’nin (E-51) x-ray cihazından geçtiği sırada, çantasında yapılan kontrolde tespit edilerek emare alındı. Mermiler, emare olarak alınırken, şahıs “kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu”ndan tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da üç kişi işe gitmedikleri halde çalışmış gibi gösterildi...Dört tutuklu

Mağusa’daki bir inşaat şirketinde çalışan üç kişinin işe gitmedikleri toplam 21 gün çalışmış gibi gösterilmesiyle 41 bin 800 TL temin edildiği gerekçesiyle dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olay ağustos ayında meydana geldi. Şirkette çalışan M.M.H.’nin (E-33) yardımıyla M.Z.I. (E-33), M.C.H. (E-35) ve S.H.’nin (E-43) işe gitmedikleri günlerde çalışmış gibi gösterildikleri tespit edildi.

Olaya ilişkin dört kişi tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

Havalimanı’nda uyuşturucu tasarrufundan bir kişiye tutukluluk

Ercan Havalimanı’nda dün saat 08.30 sıralarında yurt dışına çıkacak A.K.K.’nin (E-32) bavulunda x-ray cihazıyla yapılan kontrolde, içinde yaklaşık 600 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan öğütücü tespit edildi.

A.K.K. de tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da uyuşturucu… Üç kişi tutuklandı

Lefkoşa’daki bir evde ise dün saat 20.30 sıralarında yaklaşık 51 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin M.A.A.A. (E-26), A.A.B.E. (E-22) ve A.E.H.E.’nin (E-21) kaldığı evde yaptığı aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edildi. Üç kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Pamuklu’da araca demir mangalla zarar verildi… İki tutuklu

Pamuklu’da bir apartmanın araç park yerinde çıkan tartışmanın ardından bir araca olay yerinde bulunan demir mangalla zarar verilmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Dün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda O.Y. (E-25) ve M.A. (E-23), C.Y.’nin (E-47) kullandığı salon araca demir mangalla defalarca vurdu.

Aracın ön camı, sağ dikiz aynası ve sol ön farı kırılırken kaportasında çökme ve çizikler oluştu. Polis açıklamasında, iki kişinin C.Y.’ye küfür ettiği de belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

Gönyeli’de kalacak yeri ve geçim kaynağı olmayan şahıs tutuklandı

Gönyeli’de polis devriyesi sırasında şüpheli olarak görülen ve sorgulanan bir kişinin, ülkede kalacak yeri ve geçim kaynağı bulunmadığı tespit edildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, bugün saat 01.00 sıralarında Y.Ç.’yi (E-26) sorgulamasının ardından tutukladı. Soruşturma devam ediyor.

Kaçak yaşayan dört kişi tespit edildi

Polis ekiplerinin kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, ülkede yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği belirlenen dört kişi tutuklandı.

Kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı; soruşturma devam ediyor.