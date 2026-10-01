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Görevden alınan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Filo Jet’in varlığından facianın ardından haberdar olduğunu belirterek, “Geminin varlığından battıktan sonra haberdar oldum” dedi. Dünyanın birçok yerinde deniz kazaları yaşandığını söyleyen Arıklı, “Oralarda da ulaştırma bakanları sorgulanmadı” ifadelerini kullandı. Arıklı, kendisi veya bakanlığıyla ilgili herhangi bir kusur bulunması halinde bunun üzerine gidilmesini istedi, Savcılıktan talep gelmesi durumunda dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı.

Haber Toplantısı’nda Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’ya konuşan görevden alınan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin sorumluluk tartışmalarını değerlendirdi.

Arıklı, Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde Filo Jet’in varlığından haberdar olmadığını belirterek, “Geminin varlığından yeni haberdar oldum. Battıktan sonra” dedi.

Kazalarda ilgili bakanların sorumluluğunun hangi noktada başladığının tartışılması gerektiğini söyleyen Arıklı, trafik ve uçak kazalarından örnek verdi.

“Bir trafik kazası olur, insanlar hayatını kaybeder. Orada ilgili bakan ne kadar sorumludur, o tartışılmalı. Aynı şekilde uçak kazası da. Burada da bir deniz kazası oluyor, insanlar hayatını kaybediyor. Dünyanın birçok yerinde deniz kazası oluyor. Oralarda da ulaştırma bakanları sorgulanmadı” dedi.

“Limanlar Dairesi’ne baskı yaptıysam elbette suçluyum”

Faciaya ilişkin kendisi veya bakanlığı açısından herhangi bir kusur ya da sorumluluk bulunması halinde bunun araştırılmasını isteyen Arıklı, geminin teknik durumuna ilişkin bir sorunun kendisine bildirildiğinin ve buna rağmen göz ardı edilmesi yönünde talimat verdiğinin ortaya çıkması halinde sorumluluğu kabul edeceğini söyledi.

Arıklı, “Gemi arızalıydı vesaire, bununla ilgili bir buluntu vardı ve ben ‘Göz ardı edin, görmeyin’ dediysem, Limanlar Dairesi’ne baskı yaptıysam elbette suçlu benim” ifadelerini kullandı.

“Dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterim”

Kendisiyle ilgili herhangi bir sorumluluk veya hata bulunması halinde bunun üzerine gidilmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, dokunulmazlığının kaldırılması konusunda da şunları söyledi:

“Savcılıktan dilekçe veya talep gelirse hiç düşünmeden dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterim. Kaldırılacak bir gerekçe varsa kaldırılsın. Ortada bir iddia varsa hemen onun üzerine gidelim birlikte. Benim bakanlığımın en ufak bir kusuru varsa, benimle ilgili en ufak bir sorumluluk, hata varsa hiç düşünmem.”