Cevdet Yılmaz yarın adaya geliyor

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın günübirlik ziyaret için adaya gelecek.

Yılmaz, programı kapsamında saat 14.30’da Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.

Yılmaz, saat 16.00’da yeni Girne Devlet Hastanesi'nde düzenlenecek törende, Girne Devlet Hastanesi ile Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin açılışına katılacak. Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin açılışı ise çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.