Dikmen’de ev, Haspolat’ta fabrika yangını
Dikmen’dek bir evde, Haspolat’ta ise yem fabrikasında yangın çıktı.
Dikmen’dek bir evde, Haspolat’ta ise yem fabrikasında yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada dün saat 15.30 sıralarında soğutma makinesinin elektrik aksamlarının muhtemelen kısa devre yapıp yemleri tutuşturmasıyla çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında makine, yaklaşık 4 ton yem ve 35 metrelik baca zarar gördü.
Taşınabilir şarj cihazı yangın çıkardı
Dikmen’de Nergiz Sokak’taki bir evin yatak odasında dün saat 19.00 sıralarında şarjda takılı taşınabilir şarj cihazının muhtemelen ısınıp alevlenmesiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında cihaz, mobilyalar, beyaz eşyalarla yatak odası ve balkon kapıları zarar görürken evin duvarları dumandan islendi.