Cumhurbaşkanınca geri gönderilen AÖA (Değişiklik) Yasası komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite, gündeminde yer alan “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası (Y.T No: 398/5/2026) (İVEDİ)”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Yasa Tasarısı (Y.T. No: 198/3/2024)” ve “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T No: 406/5/2026) (İVEDİ)” ele aldı.

Komite gündeminde, ilk sırada yer alan “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası’nı (Y.T No: 398/5/2026) (İVEDİ)” görüştü ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Öğretmen Akademisi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite, daha sonra gündeminde yer alan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Yasa Tasarısı’nı (Y.T. No: 198/3/2024)” ele aldı ve genel görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu

Komite son olarak, gündeminde yer alan “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T No: 406/5/2026) (İVEDİ)” ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı.