“Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlar ele alındı”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, bugün Ulusal Konsey’i toplayarak Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

TAK’ın CyBC’ye dayandırdığı haberine göre yaklaşık üç saat süren toplantıda Hristodulidis konsey üyelerini, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, New York’ta gerçekleştirdiği temaslar ve Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile adada yürütmekte olduğu görüşmeler hakkında bilgilendirdi.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis toplantıda, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Ekim ayı içerisinde adaya yapacağı ziyaret kapsamında, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlar konusunda geniş ölçekli görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Hristodulidis’in Erhürman’a sunduğu ve New York’ta Guterres ve Holguin ile de görüşülen 19 maddelik önerilere ilişkin de konseye bilgi verildiğini ifade eden Letimbiotis, “Çaba tabii ki devam ediyor.” dedi.

Letimbiotis Rum tarafının sürece bağlılığının devam etmekte olduğunu belirterek, “Ancak yapıcı öneriler ve yapıcı tavır aracılığıyla -Avrupa Birliği’nin BM’nin çabalarına katkıda bulunması ile ilerleme kaydedilebilir, yeter ki bütün taraflar gereken siyasi iradeyi göstersin” ifadelerini kullandı.

Cyprus Mail’in haberine göre toplantı çıkışında gazetecilere konuşan DİSİ Lideri ve Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriou, geçtiğimiz hafta New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler “üst düzey haftası” öncesinde umut edilen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında arzu ettiğimiz sonucu elde etmiş değiliz. Tüm bunlara rağmen, gerçek bir ilerleme hedefleyerek ve herhangi bir pragmatik çıkar uğruna taviz vermekten uzak durarak, meselenin özüne odaklanmakta ısrar etmek zorundayız,” diyen Dimitriou, Holguin’in Ekim ayında adaya gerçekleştireceği ziyaretin önemine de değindi.

Dimitriou, “Hepimiz için en önemli görev, daha az konuşup daha çok çalışmak ve bizi arzu edilen hedefe yaklaştırabilecek her fırsattan yararlanmaktır. Bu konuda DİSİ, üzerine düşen sorumluluğun bilincindedir” dedi.

TAK’ın haberine göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise; “istenilenin, müzakere kazanımlarının ve yakınlaşmaların idame yönteminin bulunması olduğunu” söyledi.

Genel Sekreter’in devam etmekte olan çabasının varacağı sonuca dair iyimserlik olmakla birlikte henüz, görev süresinin tamamlanması öncesinde genişletilmiş görüşme çağrısının mümkün olamadığını” ifade eden Stefanu, “Sürecin sönmesine izin verilmemesi, yakınlaşmaların ve müzakere kazanımlarının bir sonraki Genel Sekreter’e miras bırakılması önemli” ifadesini kullandı.

DİKO lideri Nikolas Papadopoulos ise açıklamasında, Kıbrıs’ın iki tarafı arasında güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının, Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş bir toplantının yapılması için yerine getirilmesi gereken bir koşul olmadığını söyledi.

“Bizim tarafımızın görüşü, güven artırıcı önlemlerin uluslararası bir konferansın düzenlenmesi için bir ön koşul olmadığı yönündedir. Genel Sekreter’in Kıbrıs ziyareti sırasında ortaya koyduğu tutum da bu değildi,” diyen Papadopulos, “Uluslararası bir konferans konusunda ısrar etmemizin nedeni, Kıbrıs sorununun yalnızca iki lideri ve iki toplumu ilgilendirmemesidir. Bu mesele aynı zamanda Türkiye’yi, güvenlik konularını, işgal güçlerinin geleceğinin ne olacağını ve toprakların iadesini de ilgilendiriyor” diye konuştu.

Türkiye’nin, müzakerelerin temelini iki devletli çözüm doğrultusunda değiştirme konusunda ısrarını sürdürdüğünü belirten Papadopoulos, Kıbrıslı Rumlar’ın bunu “hiçbir koşul altında” kabul edemeyeceğini söyledi.

Buna rağmen Papadopoulos, “bizim tarafımız yapıcı bir şekilde hareket etmeye, karşı tarafın tutumunu ortaya koyan öneri ve teklifler sunmaya devam etmelidir” dedi.

Doğrudan Demokrasi Kıbrıs lideri Fidias Panayiotou ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’i eleştirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre Hristudilidis’in siyasetin ön saflarında geçirdiği yaklaşık on yıl boyunca, Kıbrıs sorunu konusunda “somut hiçbir sonuç” elde edemediğini söyleyen Fidias, “Son müzakere turunun yapıldığı Crans Montana’dan bu yana 111 ay geçti ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak Kıbrıs sorunuyla ilgili herhangi bir somut gelişme görmedik. Bu durum çok şey anlatıyor” dedi.

ELAM Başkanı Hristos Hristu ise Kıbrıs sorununda gelişmelere dair iyimser olamadıklarını söyledi.

TAK’ın haberine göre bundan Türk tarafını sorumlu tutan Hristu, “ELAM iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne karşı çıkıyor. Ulusal Konsey Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir strateji kararlaştırmalı. Bu çözüm Kıbrıs Helenizmi’ni adalete erdirmeli ve uzun ömürlü olmasını güvence altına almalıdır” diye konuştu.