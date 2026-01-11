İncirli: “Lefke Gazi Lisesi’nde devlet yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, uzun süredir konteyner okul olarak kullanılan Lefke Gazi Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerin hangi koşullarda eğitim görmek zorunda bırakıldığını yerinde inceledi. İncirli’nin ziyareti, ülkede eğitim alanında yaşanan ihmallerin nasıl devam ettiğini ve devlet sorumluluğunun nasıl yok sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle sohbet eden ve yaşadıkları sorunları dinleyen İncirli, okul müdürü ve öğretmenlerle de toplantı gerçekleştirdi. Ziyarette Okul Aile Birliği ile bir araya geldi ve okul yönetimiyle birlikte okulun tüm alanlarını gezdi. Öğrencilerin konteyner sınıflardan oluşan, dar, düzensiz ve güvenlik açısından ciddi riskler barındıran koridorlarda, okul atmosferinden çok farklı bir ortamda eğitim hayatını sürdürmek zorunda bırakıldığı gözlemlendi. Çocukların, sağlıklı ve güvenli bir eğitim zemininden tamamen uzak koşullarda öğrenim gördüğünü belirten CTP Genel Başkanı İncirli, okulda uzun süredir devam eden lağım sorununun da hâlâ çözülemediğine dikkat çekerek, öğrencilerin ve öğretmenlerin kötü kokuya rağmen ders yapmaya mecbur bırakıldığını vurguladı. Bu tablonun yalnızca bir teknik sorun değil, açık bir kamu ihmalinin sonucu olduğunu belirten İncirli, yaşananların insan onuruna yakışır eğitim hakkının açıkça ihlali anlamına geldiğini söyledi. İncirli, “Bu noktada yaşananlar artık bir aksaklık değil, açık bir sorumsuzluktur” ifadelerini kullandı.

Mevcut okul binasının uzun süredir kullanılmadığını, öğrencilerin ise yaklaşık iki yıldır geçici olması gereken konteyner sınıflarda eğitim gördüğünü hatırlatan İncirli, bu koşulların kalıcı hale getirilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Bu mesele siyaset üstüdür ve geleceğe dairdir”

Lefke Gazi Lisesi’nin yalnızca bir okul değil, bölgenin ve ülkenin geleceğini şekillendiren köklü bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan İncirli, yaşananların siyaset üstü ve geleceğe dair bir mesele olduğunu belirtti.

“Devlet, o okulda bulunan her çocuğun ve her öğretmenin güvenliğinden doğrudan sorumludur” diyen İncirli, gelinen noktada çocukların güvende olmadığını açık bir dille ifade etti. Güvensiz, sağlıksız ve belirsizlik içinde bırakılan bir eğitim ortamının kabul edilemeyeceğini vurgulayan İncirli, karar alma süreçlerindeki gecikmelerin ve tereddütlerin hiçbir makul gerekçesi olmadığını söyledi. “Çocukların güvenli eğitim hakkı ertelenemez” dedi.

Artan öğrenci sayısı, okulun değişen statüsü ve bölgedeki nüfus artışıyla birlikte mevcut kapasitenin yetersiz kaldığını belirten İncirli, güçlendirme tartışmalarının artık anlamını yitirdiğini ifade etti.

“Çözüm nettir. Derhal takvimli ve çok yönlü çalışma başlatılmalıdır”

Yeni, çağdaş ve güvenli bir okul binasına duyulan ihtiyacın açık olduğunu söyleyen İncirli, hedefin en kısa sürede bilimin ışığında takvimli ve planlı bir şekilde gerekli tüm girişimlerin de yapılarak yıkım sürecinin tamamlanması ve yeni okul projesinin ilgili tüm tarafların atacağı adımlarla hayata geçirilmesi olması gerektiğini kaydetti. Bunun için siyasi iradenin gerekli olduğunu vurguladı.

CTP olarak bu sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan İncirli, çocukların güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için aktif sorumluluk üstleneceklerini, gerekli tüm taraflarla istişare edeceklerini ve konunun gündemden düşmesine izin vermeyeceklerini ve sonuç alıncaya kadar bu alanda bölge halkının yanında olacaklarını belirtti.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri Salahi Şahiner ve Armağan Candan, CTP MYK Üyesi Koral Aşam, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer ve Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir eşlik etti.