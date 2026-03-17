Hükümet, hayat pahalılığı ödeneğini durduruyor mu?

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın, “2026 yılının ilk 6 aylık hayat pahalılığını kamu maaşlarına yansıtmama yönünde bir çalışma yapıyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova, “farklı çalışmalar var, yorum yok” yanıtını verdi; akıllara “Hükümet, 6 aylık HP ödeneğini durduruyor mu” sorusu geldi…

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Barçın’ın 2026 yılının ilk 6 aylık hayat pahalılığını kamu maaşlarına yansıtmama yönünde bir çalışma yapıyor musunuz?” sorusuna yanıt verdi.

Berova, “Faklı alternatifler üzerinde ekonomimizi önümüzdeki yıl sonuna kadar sürdürüebilir yapabilmek adına ciddi çalışmalar var. Şöyle çalışma vardır, yoktur sorusuna; ‘yorum yok’ yanıtı vereceğim” ifadelerini kullandı.

Berova ayrıca, trol” hesaplara, Hükümet tarafından “hane halkı yardımı” adı altında kişi başı 50 bin TL ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin “Asla, söz konusu değildir” dedi.