“Trol hesaplara dün itibariyle 50’şer bin TL çek verdiniz mi?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis TV ve bazı haber sitelerinin sosyal medya hesaplarında yorum yapan “trol” hesaplara, Maliye Bakanlığı tarafından “hane halkı yardımı” adı altında kişi başı 50 bin TL ödeme yapıldığını iddia etti.

Söz konusu iddia, dün Meclis TV’nin Facebook yayınına yapılan yorumların ardından gündeme geldi. Yayına 130’dan fazla yorum yapılırken, bazı hesapların gerçek dışı olduğu ve özellikle muhalefet milletvekillerini hedef alan paylaşımlar yaptığı dikkat çekti.

Konuyu ilk olarak CTP Milletvekili Ongun Talat, dünkü Genel Kurul toplantısında gündeme taşımıştı.

“Hane halkına yapılan yardımlardan tasarruf edileceğini söylemediniz mi?” diye soran Barçın, isimlerini açıklamadığı bazı hesaplara dün itibarıyla Maliye Bakanlığı tarafubca 50’şer bin TL’lik çekler çıkarıldığını söyledi.

Barçın, “Hani tasarruf yapacaktınız? Trolleri resmen maaşa bağladınız. İhtiyaçlı insanlar yerine bu hesaplara ödeme yapıldığı iddiası doğru mu?” ifadelerini kullanarak hükümeti açıklama yapmaya çağırdı.

İddialara ilişkin hükümet kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.