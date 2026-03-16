Şiir bir kez daha günümüzün kadın şairleri ile 20’nci asrın Kayıp Kız Kardeşlerini birleştirdi

Murat OBENLER

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου (Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği) tarafından birlikte organize edilen ve iki toplumlu etkinliklerin en çok gerçekleştiği mekanlardan birisi olan Stelios Philanthropic Foundation’da gerçekleşen Kayıp Şair Kızkardeşlerimiz - Χαμένες Αδελφές- Lost Poet Sisters adlı etkinlik adanın dört bir yanından şairleri buluşturdu.



Şairler önce kayıp kızkardeşleri adına bir mum yaktı sonra da onlardan ve kendilerinden birer şiir okudular

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen gecede Pembe Marmara, Urkiye Mine Balman, Engin Gönül, Neriman Cahit, Filiz Naldöven, Ayça Özkan, Feride Hikmet, Irene Panayi, Myrto Azina, Niki Marangou, Nadina Demetriou, Pitsa Galazi, Polyxeni Loizias, Varvara Apost. Kozakou, Elli Kyriakidou ve Evgenia Paleologou Petronda’nın şiirleri kısa hayat hikayeleriyle birlikte Afroditi Economou, Aliye Ummanel, Cemay Onalt Müezzin, Demetra Socratous, Erato Kozakou Marcoullis, Evangelia Charalambous, Fatma Akilhoca, Georgia Karaoli, Gülfidan Erhürman, İrena Markidi, Ismini Pafiti, Lucia Stavrinou, Mine Ömer, Neşe Yaşın, Rana Şenol, Tuğçe Tekhanlı ve Yianoula Adoni tarafından kayıp şairler adına birer mum yakarak sahnede okunurken Marina Iosif de geleneksel bir Maronit şarkısı seslendirdi, Ma.Gaia Women Frame Drummers grubu da bir gösteri icra ettiler. Gecede Işık Kitabevi’nin açtığı standda ülkemizdeki kadın şairlerin Türkçe,Rumca ve İngilizce dilinde yazdıkları şiir kitapları da satışa sunuldu.



İki örgütün ortaklaşa organizasyonun 21 Mart Dünya Şiir Günü öncesine denk gelmesi geceye ayrı bir anlam kattı

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Yaşın gecede yaptığı açılış konuşmasında şair kızkardeşlerinin neden kayıp olduğu sorusuna dünyadaki kadın şairlerin yaşamından ve örnekler verdi ve Kıbrıs’ta da buna benzer zorluklar yaşandığını kaydetti. Yaşın gece için hazırlanan kitapçıkta şiirleri okunan Kıbrıslı şairlere ait görsel, yazılar ve şiirlerin üç dilde de yer aldığını belirterek Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği tarafından organize edilen ve artık geleneksel hale gelen bu gecenin 21 Mart Dünya Şiir Günü öncesinde yapılmasının da ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. Yaşın, etkinlik için mekanını açan Stelios Philanthropic Foundation’a da teşekkür etti.



Yaşın: “Onları sonsuzluğa verdik ama onların bazıları yaşarken de kayıptılar”

Yaşın: “Kayıp şair kızkardeşlerimizi anıyoruz bugün. Onları sonsuzluğa verdik ama onların bazıları yaşarken de kayıptılar. Erkek egemenliğindeki edebiyat dünyasında, kadınların kamusal alanda var olmasının büyük zorluklar taşıdığı dönemlerde zorluklar içinde var olmaya çalıştılar. Dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da zor hikayeleri oldu şair kadınların. Bugün onları şair kadınlar olarak bize bıraktıkları bu değerli miras için sevgi ve saygıyla anıyoruz.”



Stavrinou: “Bugün, her türlü yıkıma takıntılı bir dünyada, direniyoruz. Barışı, bağışlamayı ve kız kardeşliği teşvik etmeyi seçiyoruz”

Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği adına Lucia Stavrinou ise şunları söyledi: “Bu yılki hedefimizin bize geçmişteki Kıbrıslı kadın şairleri inceleme ve edebiyata katkılarını vurgulama fırsatı verdiğini belirtmek isterim. Bunun sonucunda, onların entelektüel mirasının önemini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün, her türlü yıkıma takıntılı bir dünyada, direniyoruz. Barışı, bağışlamayı ve kız kardeşliği teşvik etmeyi seçiyoruz. Çünkü Mao'nun bir zamanlar dediği gibi, "Kadınlar gökyüzünün yarısını taşıyor."