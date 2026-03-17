“Akaryakıta bir fahiş zam daha kapıda”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda “Küresel Gerginlik Işığında ve Ülkeye Olası Etkileri” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Şahiner, “Savaş ve bunun getirdiği ekonomik yıkıcı etkilere hazır olamamanın bedelini ödüyoruz. Bu sürece çok hazırlıksız yakalandık” dedi.

Geçtiğimiz hafta alınan ortalamalar itibarıyla benzinin 898, dizelin 1098 dolardan hesaplandığını, bugün itibarıyla benzinin 1054, dizelin de 1225 dolara yükseldiğini kaydeden Şahiner, “Gerekli önlemler alınmazsa Çarşamba akşamı fahiş bir zam kapıda” dedi.

Şahiner, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Haftalık olarak bu ülkede 10 bin ton akaryakıt tüketiliyor. Yıllık olarak ise 500 bin ton civarı tüketilen bir üründen söz ediyoruz. Eğer siz bu ürünü 10 TL gibi sübvansiyon ile aşağıya çekmeye çalışırsanız haftalık maliyeti 100 milyon TL gibi bir rakamdır. Fakat bu yönetilemeyen maliyenin 2026 bütçe öngörülerinde aylık faiz gideri 500 milyon TL’dir. Maliyeyi bu batık duruma getirmemiş olsaydınız, akaryakıtı her gün 12 TL’nin üstünde bir rakama sübvansiye edebilirdiniz. Gelir-gider dengesini alt üst ettiğiniz için bu 500 milyon TL’yi her ay bankalara harcamak zorunda kalıyorsunuz. Yönetmekle yönetememek arasındaki fark tam anlamıyla budur.

Hükümet savaşı ve savaşın getirdiği ekonomik yıkımı fırsat olarak değerlendirmemeli. Yapamadığı ve yapamayacağı ödemeler için bu savaşı araç olarak kullanmamalı. Piyasada daha da fazla likidite sıkıntısı yaratmak, tam anlamıyla ekonomik bir intihar olacaktır.”