“Lisistrati” oyununa yoğun ilgi

19 Mayıs TMK Sahne 19 Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı “Lisistrati” adlı tiyatro oyunu, 14 Mart Cumartesi akşamı yoğun katılımla prömiyer yaptı. Seyircilerden büyük beğeni toplayan oyun, 18 Mart Çarşamba ve 25 Mart Çarşamba günlerinde yeniden sahnelenecek.

Antik Yunan komedya yazarı Aristofanis’in MÖ 411 yılında kaleme aldığı eser, Aysel Açelya Bükülmez ve Pınar İnandım’ın yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyun, Peleponez Savaşları sırasında Atina ile Sparta arasında süren uzun savaşlardan bıkan zeki ve cesur bir kadın olan Lisistrati’nin, Yunanistan’daki kadınları bir araya getirerek erkekleri barışa zorlamak için geliştirdiği sıra dışı planı konu alıyor. Kadınların dayanışması ve zekâsı sayesinde savaşın sona ermesiyle hikâye komik ve düşündürücü bir şekilde son buluyor.

Komedya türündeki ve tek perdeden oluşan oyun yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. 13 yaş ve üzeri izleyicilere uygun olan “Lisistrati”, 19 Mayıs TMK Kültür Salonu’nda saat 20.00’de sahnelenecek.

Oyunun bilet rezervasyonları 0548 862 81 49 numaralı telefon üzerinden yapılabiliyor.

Oyunun yazarı Aristofanis, çevirmenleri ise Sabahattin Eyüboğlu ve Azra Erhat. Yönetmenliğini Aysel Açelya Bükülmez ve Pınar İnandım’ın üstlendiği oyunun dekor tasarımı Şölen Üstüner’e, kostüm tasarımı Çiğdem Kutlu Güney ve Şölen Üstüner’e ait. Oyunda Betül Bozkurt, Cumali Uçak, Çiğdem Kutlu Güney, Emine Tek, Emre Şaşmacıoğlu, Hasan Aktepebaşı, İnan Taşçı, Keziban Demirel, Mehmet Osman Perçinkardeşler, Reşat Alphan Bayazıtoğlu, Simge İlgen, Şölen Üstüner ve Tuğba Kavurucu rol alıyor.