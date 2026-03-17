“Yazılıda ilk 8’deydiler, mülakatta elendiler, bu sonuç güvensizlik yarattı”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kamuya yapılacak istihdamların liyakat ve fırsat eşitliğine dayalı olması gerektiğini vurgulayarak, bu doğrultuda mücadele ettiklerini söyledi. Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavlarda sendika temsilcilerinin gözlemci olarak bulunması yönündeki ısrarlarının, bu sınavlara yönelik güveni artırdığını ifade etti.

KKTC Merkez Bankası’nın personel istihdamı için yaptığı yazılı sınava değinen Bengihan, “Yazılı sınavda en yüksek puan alan ilk sekiz adayın beşinin mülakatta elenmesi”nin dikkat çekici olduğunu belirtti. Bu durumun, sendikanın tüm kurumlarda sınavlara gözlemci talebinin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Sınav Tüzüğü’ne aykırı bir uygulama olmadığı yönünde iddialar bulunduğunu ancak ortaya çıkan sonucun izahının kolay olmadığını dile getiren Bengihan, yazılı sınavda 17’nci sırada yer alan bir adayın sıralamaya girmesinin de soru işaretleri yarattığını ifade etti. Bengihan, bu tablonun Merkez Bankası yönetimine yönelik ciddi bir güvensizlik oluşturduğunu söyledi.

Kamu kurumlarında yapılan sınavların güvenilirliğine ilişkin toplumda inanç oluşması gerektiğini vurgulayan Bengihan, “Yapılan tüm mülakatlarda yetkili sendikaların temsilci bulundurulması talebimizi bir kez daha yineliyoruz” dedi.