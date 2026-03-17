“1 ay sonra ilaç bulamayabiliriz”

CTP Milletvekili Filiz Besim, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada savaşın sağlık alanındaki etkilerine dikkat çekerek, en önemli risklerden birinin ilaç tedarik zinciri olduğunu söyledi.

Besim, uzun süredir ilaçların ihale yöntemi yerine doğrudan alım yöntemiyle alındığını ve bunun bütçeyi ciddi şekilde zorladığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta bu konuyu gündeme getirdiklerini ancak Sağlık Bakanı’nın inkâr ettiğini belirten Besim, doğrudan alımlarla yapılan harcamaların dökümünü talep ettiklerini de ifade etti. Savaş koşullarında özellikle kırılgan yapıya sahip ülkelerde ilaç tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Besim, “İlaç tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın devlet refleksiyle hareket ederek en az 3 ila 6 aylık ilaç stoklaması yapması gerektiğini belirten Besim, “Savaş bu şekilde böyle devam ederse 1 ay sonra biz, kolay kolay kanser ilacı veya birçok başka ilacı bulamayacağız” ifadelerini kullandı. Ülkede ilaç sanayisinin bulunmadığına dikkat çeken Besim, bunun ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı’nın bu konuda bilgi vermesi gerektiğini dile getiren Besim, “Bu çok iyi niyetli bir uyarıdır. Hastaların önümüzdeki günlerde zor durumda kalmaması için alınması gereken önlemlerden biridir” dedi. Kriz sürecinde sağlık sistemine yükün artacağını belirten Besim, özellikle poliklinik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlık merkezlerinde ilaç bulunabilirliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Besim ayrıca gıda alanında da benzer risklerin bulunduğunu belirterek, “Başka sıkıntı yaşayacağımız konu da gıdadır, özellikle ithal tedarik zincirinde. Üreticinin üretiminde de ciddi sıkıntılar olacak” dedi. Gıdada önlem alınması gerektiğini vurgulayan Besim, üreticinin desteklenmesi ve tedarik zincirinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.