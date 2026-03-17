“İhalesiz ilaç alımı yapmadık”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, CTP Milletvekili Filiz Besim’in ilaç alımlarıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Dinçyürek, 2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın ihalesiz ilaç alımı yapmadığını savunarak, 2026 yılında da bu yönde bir uygulama yapılmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın alımlarını ihale yasasına uygun şekilde gerçekleştirdiğini ifade eden Dinçyürek, “Sağlık Bakanlığı ihale yasasına uygun alımlar yaptı ve önemli kısmını MİK üzerinden yaptı” dedi.

Piyasada aktif olan yaklaşık 70 ecza deposunun bulunduğunu kaydeden Dinçyürek, MİK üzerinden yapılan tüm ihalelerin bu depoların bilgisi ve katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Dinçyürek, uygun tekliflerin MİK tarafından kabul edildiğini söyledi.