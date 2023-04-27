İmzası var, metni yok!

▶ ‘Törenle’ duyurulan TC- KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden neredeyse 1 ay geçti, protokol henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı.

KİM, NE DEDİ?

● Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga: “Protokoller laf ola gündeme geliyor, yayınlanmıyor, saklanıyor”

● KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer: “Ölüm döşeğinde yatan hastaya pamukla su verme”

● Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz: “Protokolü konuşacak bilgimiz yok”

Ayşe GÜLER

‘Törenle’ duyurulan TC- KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden neredeyse 1 ay geçti, protokol henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı.

‘İmzası olup, metni olmayan’, 9.5 milyar TL kaynak içeren protokol, Meclis Genel Kurulu bilgisine de getirilmedi.

Ekonomik örgütler, protokolle ilgili izlenen süreci eleştirdi, değerlendirme yapabilecek bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokollerin ülke kalkınması yararına olmadığını, politik amaçlar içerdiğini söyledi.

“Protokollerin suyu çıktı. Laf ola, gündeme geliyor. Yayınlanmıyor, saklanıyor” diyen Tulga, “Niçin buna rağmen yapılıyor? Ortada yazılı metin olmadığı için ciddiye almak mümkün değil” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ise protokollerinin ekonomiyi ayağa kaldırmaya yönelik olmadığını belirtti.

Gürcafer, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolü ‘ölüm döşeğinde yatan hastaya pamukla su verme’ şeklinde değerlendirdi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, “Konuşacak bilgimiz yok” dedi, protokol imzalanmadan önce ilgili çevrelerle diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

Deniz, “Halka, topluma iyice anlatılmalı. Örgütlerle mutabakata varılarak, yol alınmalı” değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ ÇEVRELER NE DÜŞÜNÜYOR?

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

“Protokoller laf ola gündeme geliyor, yayınlanmıyor, saklanıyor”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokollerin ülke kalkınması yararına olmadığını, politik amaçlar içerdiğini söyledi.

Tulga, içeriği ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmayıp, saklanmasının da bunu gösterdiğini kaydetti.

“Protokollerin suyu çıktı. Laf ola, gündeme geliyor. Yayınlanmıyor, saklanıyor” diyen Tulga, “Niçin buna rağmen yapılıyor? Ortada yazılı metin olmadığı için ciddiye almak mümkün değil” şeklinde konuştu.

Tulga, “Ayakları üzerinde duran KKTC yaratmak laftadır” diyerek, toplumun kendi ayakları üzerinde durması için kendi kararlarını alması gerektiğini, protokollerin felsefesinin bozuk olduğunu dile getirdi.

Protokollerin içeriğine bakıldığında kararların toplum tarafından alınmadığını vurgulayan Tulga, “Geldiğimiz noktaya bakıldığında, raydan çıktık. Görünür olan, politik amaçlar” değerlendirmesinde bulundu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer:

“Ölüm döşeğinde yatan hastaya pamukla su verme”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye ile yapılan mali işbirliği protokollerinin ekonomiyi ayağa kaldırmaya yönelik olmadığını belirtti.

Gürcafer, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolü ‘ölüm döşeğinde yatan hastaya pamukla su verme’ şeklinde değerlendirdi.

“Ülke kaynakları kendine yeter. Yeter ki kendini düzeltsin” diyen Gürcafer, her dönem Türkiye ile protokol imzalanmasının ardından ‘ekonominin uçacağına’ dair bir algı oluştuğunu, bunun doğru olmadığını ifade etti.

“Bu geçmişten günümüze böyle oldu ama ekonomi uçmadı. Protokolün işbirliği protokolü değil, yardım anlaşması olarak görüyorum” diyen Gürcafer, özetle şöyle devam etti: “İhtiyaç olan okula katkı yapılması, alt yapı iyileştirilmesine katkı yapılması güzel. Teşekkür edilmeli. Ama bu bir yardımdır. Ekonomi böyle dönmez.”

Ekonominin ihtiyaç duyduğu rakamın belli olduğunu söyleyen Gürcafer, protokole göre Türkiye’den aktarılması öngörülen rakamın büyük bölümünün de gelmediğini kaydetti.

Gürcafer, “Sosyo ekonomi planlarımızı yapmalıyız. Ortak akılı geliştirmeli, insan kaynaklarımızı bilimle alakalı doğru şekilde kullanıp, geleceğimizi planlamalıyız” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz:

“Protokolü konuşacak bilgimiz yok

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, “Konuşacak bilgimiz yok” dedi, protokol imzalanmadan önce ilgili çevrelerle diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

Deniz, “Halka, topluma iyice anlatılmalı. Örgütlerle mutabakata varılarak, yol alınmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Bu şekilde hareket edilmesinin sonuç alıcı olacağını ifade eden Deniz, “Böylelikle bu protokol nereden çıktı eleştirilerine fırsat verilmez. Bu tutumdan vazgeçilmeli” şeklinde konuştu.