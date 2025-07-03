İmren Aytaçoğlu’nun “Eylül Hellimleri” isimli kitabı yayımlandı

Yazar İmren Aytaçoğlu'nun, çocuk edebiyatına yönelik ikinci kitabı “Eylül Hellimleri” okurlarla buluştu. Aytaçoğlu’nun kaleme aldığı kitap, Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Galeri Kültür ve Deniz Plaza şubelerinde satışa sunuldu.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, daha önce yayımladığı ve olumlu eleştiriler aldığı “Eylül’ün Zeytin Ağacı”nın ardından Aytaçoğlu, yeni kitabında çocuklara üretim, doğa ve toplum değerleri üzerine düşündürücü bir hikâye sunuyor.

Yapılan açıklamada, hellimin üretim süreci etrafında kurgulanan kitabın çocuklara Kıbrıs kültürüne ait geleneksel bilgileri ve doğayla uyumlu bir yaşam anlayışını sunduğu; Aytaçoğlu’nun hikâyede Kıbrıs’ın çok kültürlü yapısını, kuşaklar arası bilgi aktarımını ve toplumsal dayanışmayı ele aldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından 8–11 yaş grubu için uygun bulunan kitap, resimlerle de destekleniyor.

“Eylül Hellimleri” Aytaçoğlu’nun ikinci çocuk kitabı

1967 yılında Lefkoşa’da doğan İmren Aytaçoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. “Eylül Hellimleri”, kooperatif kuruluşlarında kimya mühendisi ve yönetici olarak da çalışan Aytaçoğlu’nun ikinci çocuk kitabı olma özelliğini taşıyor.