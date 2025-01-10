“İmar Yasası'na aykırı işlemler için hukuki mücadele başlatılacak”

KTMMOB'ye bağlı Şehir Plancıları Odası, izinsiz yapılar, imar planları ve mevzuata aykırı verilen onaylarla hukuki mücadelesini sürdüreceğini açıkladı, karara 12 dernek ve oda destek belirtti.

Yapılan açıklamada, 6 Şubat depremi sonrası otel sahipleri ve izinlendirme sürecindeki sorumlularla ilgili hukuk mücadelesinin devam ettiği belirtilerek, "Artık yapanın yanına kalma zamanı geride kalmalı, sorumlu kişilere karşı işlem yapma zamanı gelmiştir" denildi.

KTMMOB, 55/1989 İmar Yasası'nın ilgili maddelerine atıfta bulunarak, bu yasaya aykırı hareket edenlerin 12 yıl ile 16 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılabileceğini vurguladı. Ayrıca, imar planlarını keyfiyete göre yorumlayan, inşaat izni vermeden binalara göz yuman ve kullanım türüne uygun olmayan işletme izinleri verenlerin suç işlediği ifade edildi.

KTMMOB Şehir Plancıları Odası, mesleki etik değerler ve kamu yararını korumak adına, bu tür yanlış ve gayri yasal işlemlere karşı mücadeleye devam edeceğini belirterek, gerekli yasal işlemleri başlatacağını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamaya destek veren kuruluşlar arasında İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İç Mimarlar Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği ve Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği yer alıyor.