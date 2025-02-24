İlk kez adaya ayak bastı, Ahmet Keskin’i vurdu

Serap ŞAHİN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde Ahmet Keskin isimli şahsı ayağından vuran M.L.’nin olaydan 2 gün önce 20 Şubat Perşembe günü İstanbul’dan Ercan Havaalanı’na geldiği öğrenildi.

Türkiye emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki zanlının İstanbullu olduğu ve daha önce Kıbrıs’ın kuzeyine hiç gelmediği, ilk defa geldiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Lefkoşa’daki bir iş yerinde kimliği belirsiz bir kişi, Ahmet Keskin’i tabancayla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis tarafından her yerde aranan zanlı, saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştı.

Zanlı M.L., tasarrufundaki G5641023 seri numaralı Glock marka tabanca ile iş yeri sahibi Ahmet Keskin’in sağ bacağının arka kısmına bir el ateş ederek ağır şekilde yaralamıştı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde bir adet 9 mm kovan, zanlının giydiği ceket ve şapka, ayrıca sürgü içinde bir, şarjöründe yedi olmak üzere toplam sekiz adet 9 mm canlı mermi ele geçirilmişti.

Ahmet Keskin ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alınmıştı.

Ardından polis olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişiyi daha tutuklamıştı. Polis, tutuklanan şahsın 30 yaşındaki M.E. olduğunu duyurmuştu.