İlk aşılar yapıldı

İlk aşılar Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık bakanı Dr. Ali Pilli’ye yapıldı.

Çin’in Sinovac isimli şirketi tarafından üretilen ve Türkiye tarafından gönderilen 20 bin doz aşılarla, Sağlık çalışanları bugünden itibaren aşılanıyor. Aşılar ilk etapta öncelikli olarak 5 bin sağlık çalışanına, daha sonra ise 65 yaş üstü kişilere yapılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Pilli’ye Acil Durum Hastanesi’nde ilk doz aşılar yapıldı.

Sağlık çalışanları da aşı olmaya başladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ da aşı oldu.

Dr. Yağmur Aldağ sosyal medya hesabından aşı olduğunu şöyle duyurdu:

"Bilimin gerektirdiği gibi aşımızı olduk.

Artık daha güçlü daha hazır daha rahat hastalarımıza bakabileceğiz...

Tüm hastalarıma, yakınlarıma, sevdiklerime aşı olmasını öneriyorum..

Not: Olmak istemeyen kimseye zorla aşı yapılmaz, yapılamaz..."