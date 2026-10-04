İlhan Erbil Çınkayalar anısına “İlhan Fest” düzenleniyor

Kıbrıslı müzisyen İlhan Erbil Çınkayalar, ölümünün ardından müzisyen dostlarının katılımıyla düzenlenecek “İlhan Fest” etkinliğiyle anılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 17.00’de Selimiye Meydanı’nda başlayacak.

“İlhan’ın müziğiyle, İlhan’ın anısına” sloganıyla düzenlenecek festivalde 70’ten fazla müzisyen aynı sahnede buluşacak. Etkinlik duyurusunda, “Bir gitar sustu ama bıraktığı müzik susmayacak” ifadelerine yer verildi.

Festivalde Pelin & Ebru Aydın, Serdar Tuksal, Serdar Kavaz, Niyal Öztürk, Naim Korudağ, Arda Gündüz, Aşka Özlem, Süleyman Akosman, Çağrı Çerkez, Hüseyin Altan, Black Diamond, Arrayan Path, Mustafa Alkapın, Force Awakens, Unreal, Revolver, Fireballs, Fikri Karayel, Ersen Sururi, Alper Cengiz ve Emre Karahasan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda müzisyen ve grup sahne alacak.