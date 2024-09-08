“İlaç takip sistemi ve e-reçete ivedi hayata geçirilmeli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs’ın kuzeyinde “e-Reçete ve İlaç Takip Sistemi”nin Sağlık Bakanlığı’nca ivedi şekilde hayata geçirilmesini istedi.

Tabipleri Birliği, sistemlerin, sağlık hizmetlerinin modernizasyonu için kaçınılmaz bir adım olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, yaptığı yazılı açıklamada “Bu sistemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi, halkın sağlığı ve devletin takip ve planlama yapabilmesi için elzemdir. Sağlık Bakanlığı e-Reçete ve İlaç Takip Sistemi için yürüttüğü çalışmaları ivedi bitirmelidir.” diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinin etkinliği, kalitesi ve erişilebilirliğin vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden olduğunu kaydeden Dalkan, sağlık hizmetlerinin gerektirdiği modern teknolojilerden biri olan “e-Reçete ve İlaç Takip Sistemi”nin planlanmasına rağmen, sürekli ertelendiğini, bir türlü hayata geçirilemediğini söyledi.

“Tüm hekimleri, eczaneleri ve ecza depolarını kapsayacak şekilde hayata geçirilmeli”

Bu sistemlerin acilen kamu özel tüm hekimleri, eczaneleri ve ecza depolarını kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin önemine değinen Dalkan, şöyle devam etti:

“e-Reçete ve İlaç Takip Sistemi uygulamaları, hastaların tedavi süreçlerinde güvenli ve etkili bir şekilde ilaç kullanmalarını sağlar. Elektronik sistemler, hastaların doğru ilaçları, doğru dozlarda ve doğru zamanda almalarını garanti eder. Ayrıca Sağlık ve Çalışma Bakanlıkları kolaylıkla ülkedeki ilaç kullanımı ve ihtiyacını takip edebilir, koordineli şekilde planlamalar yapabilir. Sigortalarda yaşanan reçete sorunlarının etkin denetim ile önüne geçilebilir. İlaç Takip Sistemi, ilaçların ithalatından hastaya ulaşana kadar tüm sürecini izleyerek ilaç israfını ve kaçak ilaç kullanımını önler. Ayrıca sigortaların da ilaç kullanımını etkin denetlenebilmesinin yolu da ilaç takip sisteminden geçer.

Sahte ve kaçak ilaçların piyasaya sürülmesini engellemek için kritik bir rol oynar. İlaçların ithalatından itibaren tüm dağıtım zinciri boyunca izlenmesi, sahte ilaçların tespit edilmesini ve piyasadan çekilmesini sağlar. Bu da toplum sağlığını korumak için hayati öneme sahiptir.”

“Manuel reçeteler ve ilaç takip işlemleri zaman alıcı ve zahmetli”

Dalkan, e-Reçete ve İlaç Takip Sistemi’nin sağlık verilerinin kolay ve doğru analiz edilmesini sağladığını ve bu verilerin ülkedeki ilaç ihtiyacının doğru planlanmasında da hayati derecede önemli olduğunu belirtti.

Manuel reçeteler ve ilaç takip işlemlerinin zaman alıcı ve zahmetli olduğunu kaydeden Dalkan, “E-Reçete ve İlaç Takip Sistemleri; doktorlar, eczacılar ve hastalar için süreçleri hızlandırır ve kolaylaştırır. Böylece bizler hastalarımıza daha fazla zaman ayırabilir ve sağlık hizmetlerinin kalitesi artar.” diye konuştu.