“İlaç ödemelerinde bir önceki aya oranla 6 buçuk milyon TL fark var”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “sahte reçete” soruşturmasıyla ilgili bazı detaylar paylaştı, iddialara yanıt verdi.

Olayla ilgili polise 13 Eylül tarihinde suç duyurusunda bulunulduğunu, aynı gün Polis Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Özel Soruşturma Birimi’ne Sosyal Sigortalar’a ait dijital sisteme tam erişim sağlandığını anlatan Gardiyanoğlu, “Kamuoyunda çıkan ‘Bakan ve Sosyal Sigortalar polise bir liste verdi ve hedef gösterdi’ gibi söylemler tamamen gerçek dışıdır” dedi.

Gardiyanoğlu, kimin tutuklandığı veya kimden ifade alındığı yönündeki bilgileri, basınla eş zamanlı olarak öğrendiğini ve takip ettiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, soruşturmanın başlatıldığı 13 Eylül’den bu yana ilaçlara ilişkin sosyal sigorta ödeneğinde, bir önceki aya oranla 6 buçuk milyon TL fark olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu ayrıca, Eylül ayında sosyal sigorta sistemine giren reçete sayısının, Ağustos ayına oranla 9 bin reçete daha az olduğuna dikkat çekti.

Özuslu, YENİDÜZEN’in manşetini sordu

Gardiyanoğlu’nun kürsüde olduğu sırada, CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun sorusuna da yanıt verdi. Özuslu, YENİDÜZEN’in “Yolsuzlukla ilgili ilk şikayet 2021 yılında yapıldı ancak soruşturma başlatılmadı” manşetine işaret etti, “Madem ki bu konu biliniyordu, siz 1 ay önce olmayan veriyi nasıl buldunuz? Neden soruşturma daha önce başlamadı? İlgili birimler yüklü miktardaki reçete ve ödemeleri fark etmediler mi? Yoksa fark edildi de bunun üstünü mü örtüldü? Bunun da soruşturması yapılacak mı?” sorularını sordu.

“Önceki bakan somut emare bekledi, ben 1 dakika düşünüp düğmeye bastım”

Gardiyanoğlu ise şu yanıtı verdi:

“Nereden bahsettiğinizi biliyorum, YENİDÜZEN’de çıkan haberden bahsediyorsunuz. Müdür bana daha önceki yöneticilere aktardığı endişlerini paylaştı. Benden önceki bakanın daha somut bilgiler ve verilerle gelmesini istediğini de söyledi. Aynı veriler benimle de paylaşıldı, ben düğmeye bastım. Toplam düşünme sürem 1 dakika oldu. Ancak bir önceki bakanın somut emare beklemekle ilgili sorunuza kendisi yanıt verse daha iyi olur. Ben bir sorun olduğuna kanaat getirdim, elimi taşın altına koydum, irademi gösterdim. Soruşturmayı hep birlikte takip ediyoruz. Bu soruların muhatabı diğer arkadaşlardır.”