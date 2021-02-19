İktisatbank’tan çocuklara 250 tablet

İktisatbank, ihtiyaçlı çocuklara ulaştırılmak üzere Eğitim Bakanlığı’na 250 tablet bağışladı.



“Çocuklarımızın kesintisiz ve iyi eğitim almaları, tek bir dünya haline gelmiş global sistemden kopmamaları hepimizin sorumluluğu” diyen İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal, online eğitime çocuklarını ulaştıramayan aile sayısı düne oranla 250 daha az olduğunu ifade etti.



İktisatbank’tan şu açıklama yapıldı:

“İktisatbank, çocuklarımızın öğretmenleri ile aralarındaki tek bağ olan online eğitime erişebilmeleri için 250 adet tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim etmekten büyük mutluluk duyuyor.

Geleceğimize sadece umutla bakarak değil, daha güzel bir gelecek için el ele verip birlikte çalışarak hazırlanalım.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi günlerde kullanmalarını dileriz.”