Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 15 Şubat’a kadar tam kapanma
İkinci doz aşılar teslim alındı

İkinci doz aşılar teslim alındı

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden Kıbrıslı Türklere de gönderdiği ve daha önce yapılan Pfizer / Biontech aşılarının ikinci dozu teslim alındı.

A+A-

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden Kıbrıslı Türklere de gönderdiği ve daha önce yapılan Pfizer / Biontech aşılarının ikinci dozu teslim alındı.

Gönderilen ikinci doz aşılarının toplam 2 bin 250 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ekipleri Kermiya geçiş noktasından söz konusu aşıları teslim aldı. 

 

Pilli: “İlk doz Pfizer-BioNTech aşısı olanlar için ikinci doz 8 Şubat’ta başlayacak”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün sabah saatlerinde AB tarafından gönderilen 2 bin 250 adet Pfizer-BioNTech aşısının Metehan geçiş noktasından Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.

Pilli, İlk doz Covid -19 aşısını Pfizer-BioNTech olarak yaptıran kişilerin tekrar dozlarının yapımına 8 Şubat 2021’den itibaren başlanacağını, birinci doz covid aşısını Pfizer-BioNTech yaptıran kişilerin 2.dozlarını yaptırmak üzere aşı kartlarında yazan tarihte Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık merkezine başvurabileceklerini kaydetti.

 

Bu haber toplam 494 defa okunmuştur
Etiketler :