İkinci doz aşılar teslim alındı

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden Kıbrıslı Türklere de gönderdiği ve daha önce yapılan Pfizer / Biontech aşılarının ikinci dozu teslim alındı.

Gönderilen ikinci doz aşılarının toplam 2 bin 250 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ekipleri Kermiya geçiş noktasından söz konusu aşıları teslim aldı.

Pilli: “İlk doz Pfizer-BioNTech aşısı olanlar için ikinci doz 8 Şubat’ta başlayacak”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün sabah saatlerinde AB tarafından gönderilen 2 bin 250 adet Pfizer-BioNTech aşısının Metehan geçiş noktasından Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.

Pilli, İlk doz Covid -19 aşısını Pfizer-BioNTech olarak yaptıran kişilerin tekrar dozlarının yapımına 8 Şubat 2021’den itibaren başlanacağını, birinci doz covid aşısını Pfizer-BioNTech yaptıran kişilerin 2.dozlarını yaptırmak üzere aşı kartlarında yazan tarihte Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık merkezine başvurabileceklerini kaydetti.