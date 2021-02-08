İkinci doz aşılar başlıyor

Sağlık Bakanlığı, Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozlarının yapılmaya başlandığını, bunun için kişilerin aşı kartındaki bilgilere göre hareket etmesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda; “Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozları için Trenyolu Polikliniği ve iskele Sağlık Merkezi'ne başvuracak kişiler kartlarında yazan tarihte ve ilk dozun yapıldığı saatlerde aşılarını yaptırabileceklerdir.” denildi.