İkinci doz aşılar başlıyor
Sağlık Bakanlığı, Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozlarının yapılmaya başlandığını, bunun için kişilerin aşı kartındaki bilgilere göre hareket etmesi gerektiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozlarının yapılmaya başlandığını, bunun için kişilerin aşı kartındaki bilgilere göre hareket etmesi gerektiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan duyuruda; “Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozları için Trenyolu Polikliniği ve iskele Sağlık Merkezi'ne başvuracak kişiler kartlarında yazan tarihte ve ilk dozun yapıldığı saatlerde aşılarını yaptırabileceklerdir.” denildi.
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Etiketler : aşı, corona, SAĞLIKİ, Pfizer Biontec