İki yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma tespit edildi
Tarım Dairesi 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
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Tarım Dairesi 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.
Tarım Dairesi açıklamasında, ithal ürünlerden 14 numunenin hepsi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği kaydedildi.
Yerli ürünlerden 24 numunede 22 numune temiz olup 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.
Gazimağusa’dan İbrahim Saraç’a ait domates ve hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.
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