İki yayaya silahlı saldırı

Girne - Güzelyurt ana yolunun 5-6’ncı kilometreleri arasında, dün gece iki yayaya silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, Girne istikametine doğru yürümekte olan 21 yaşındaki B.I (E) ve 19 yaşındaki B.Z.U’nun (E) üzerlerine, plakası henüz tespit edilemeyen bir araçtan inen kimliği meçhul şahıslar tarafından tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ateşli silahla ateş edildi.