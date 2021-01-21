“Iki ve üç numara aynı biletlere ikramiye isabet etti”

Piyangolar Birimi, Ombudsman’ın talebi üzerinde ‘Tombalalar’a ilişkin başlattığı araştırmada, açıkta şeffaf bir örtü ile kaplı olan yerde iki ve üç numaranın aynı olan biletlere ikramiye isabet ettiğini tespit etti.

Biletleri basan firma ile irtibata geçildiğini ve yazılıma bağlı sistemin çalışması olduğu ve hatanın tanzim edileceğinin belirtirliği de açıklanırken, toplatılan bütün tombalaların da herhangi bir hataya mahal verilmeyecek şekilde tekrardan basılacağı ve zararın karşılanacağının taahhüt edildiği aktarıldı.

Günlerdir sosyal medya üzerinden kurumu kötüleyen iddiaların kurumu, kurum çalışanlarını, kuruma bağlı olarak buradan ekmek parası kazanan bayileri zan altında bıraktığına ifade edilen açıklamada, ödemelerin gerekli düzenlemelerle yapıldığının altı çizildi, herhangi bir soruşturma durumunda da tüm bu bilgileri devletin kurumlarıyla paylaşılabileceği kaydedildi.

“15 Ocak’a kadar hiçbir şikayet gelmedi”

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Piyangolar Birimi ‘Tombalalar’ ile ilgili açıklama yaptı.

Satışı Aralık 2019’dan beri yapılan tombala şans oyununun yoğun ilgi ile karşılandığını ve bu konuda 15 Ocak 2021 tarihine kadar daireye hiçbir şikayet de gitmediği belirtildi. Bir vatandaşımın tombala ile ilgili Ombudsmana yaptığı şikayet üzerine 15Ocak’ta daireye gelen yazı ile araştırma başlatıldığı da belirtilirken, bu süreçte araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tombalaların tümünün de piyasadan toplatıldığı ve satışının da durdurulduğu ifade edildi.

İşte o açıklama:

“Araştırma sonucunda; açıkta şeffaf bir örtü ile kaplı olan yerde iki ve üç numaranın aynı olan biletlere ikramiye isabet ettiği tespit edildi.

Yapılan tesbitin ardından, Merkezi İhale Komisyonu ve Spor Dairesi Yönetim Kurulu kararı ile elden teklif alınarak biletleri basan firma ile irtibata geçilmiş ve sorunun kaynağının incelenmesi talep edilmiştir. Tarafımıza gelen bilgiler orjinali ile ingilizce metin olarak gelmiş ve kurumumuzca noter tastiki ile tercüme edilmiştir. Gelen yazıda, yazılıma bağlı olarak sistemin yapmış olduğu bir algoritma çalışması olduğu ve bu hatanın tanzim edileceği belirtilmiştir. Eagle Press firması ile yapılan sözleşmenin beşinci maddesinde hatalı basım ve zararın tazmini ile elimizde kalan ve toplattığımız bütün tombalaların, herhangi bir hataya mahal verilmeyecek şekilde tekrardan basılacağı ve zararın karşılanacağı taahhüt edilmiştir. Bahsekonu belgeler; Birim Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından, denetçi pozisyonunda olan Sayıştay Başkanlığına sözlü olarak iletilerek gerekli araştırmanın başlatıldığı bilgisi de verilmiştir.

Günlerdir sosyal medya üzerinden kurumu kötüleyen iddialar; kurumu, kurum çalışanlarını, kuruma bağlı olarak buradan ekmek parası kazanan bayilerimizi zan altında bırakmıştır. Ayrıca, ikramiyeler çıkmadığı iddia edilerek, hem eğlenmek hem de kazanmak için bu oyunu oynayan ve kurumumuzun taahhüt ettiği iki adet 200 Bin TL de dahil olmak üzere ikramiyelerin yüzde 95’ini kazanan vatandaşlarımızın da zan altında kaldığı suçlamalar hepimizi üzmüştür.

Buna bağlı olarak belirtmek isteriz ki; 50 TL’ye (Amorti) kadar olan ikramiyelerin bayiler tarafından nakit ödendiği, 100 TL ve üzeri ikramiyelerin Piyangolar Birimi Merkezi’nden çek karşılığında ödendiği bilinmektedir. Bu ikramiye ödemeleri, kazanan vatandaşın elindeki bilet ve vatandaşın adına bodro düzenlenerek yapılmaktadır. Bu bodroların arkasına; kazanan vatandaşın kimlik kartı fotokobisi, telefon numarası ve adres bilgileri eklenmektedir. Herhangi bir soruşturmaya tabii tutulduğunda tüm bu bilgileri devletimizin kurumlarıyla paylaşmaya hazırız.

Yürütülen soruşturmanın hassasiyeti ve konunun kurumumuzu daha fazla zedelememesi adına tüm vatandaşlarımızdan, tarafımızdan yargıya intikal eden bu konu ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmaktan kaçınmalarını rica eder, saygılarımızı sunarız.