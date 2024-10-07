İki trafik kazası… Her iki sürücü de alkollü

Lefkoşa ve Girne-Değirmenlik ana yolunda önceki gün meydana gelen iki trafik kazasına da “alkollü içki tesiri altında araç kullanan" sürücülerin sebep olduğu açıklandı. İki sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.30’da Girne-Değirmenlik ana yolunda meydana gelen kazada 36 yaşındaki Ahmet Turhan 195 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CA 749 plakalı araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sağ şerit içerisinde yoluna devam eden CA 749 plakalı araç, o esnada karşı istikametten gelen 30 yaşındaki Nazım Ayata yönetimindeki ZUS 252 plakalı aracın önünü tıkayıp kazaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya sebep olan CA 749 plakalı araç sürücüsü Ahmet Turhan tutuklandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde saat 23.30’da meydana gelen kazada ise 39 yaşındaki Betül Ay 212 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RM 175 plakalı araçla seyrettiği sırada Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, o esnada tarafında kırmızı ışık yandığı için bekleyen 25 yaşındaki Salar Azarı yönetimindeki LL 537 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya sebep olan RM 175 plakalı araç sürücüsü Betül Ay tutuklandı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.