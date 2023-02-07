İki kafile ülkeye geldi

Türkiye’deki iki kafile daha ülkeye döndü.

Spor müsabakaları sebebiyle, deprem bölgesinde bulunmayan Düzce'de bulunan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Lefkoşa Türk Lisesi Genç kız hentbol takımı Ankara üzerinde havayoluyla Ercan’a geldi.

İki kafileyi Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bazı bakanlar karşıladı.

Başbakan Ünal Üstel ilerleyen saatlerde de deprem bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş'ta bulunan 13 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Namık Kemal Lisesi genç erkek voleybol takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji genç kız voleybol takımı kafilelerinin Adana üzerinden KKTC’ye geleceğini bildirdi.