“İki güzel ve karakterli kardeşleri deprem felaketinde kaybettik”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay, iki YDÜ öğrencisinin depremde hayatını kaybettiği açıkladı.

Dolunay açıklamasında şunları kaydetti:

Yaşadığımız böylesi acı günlerde; bir acı haber daha aldık maalesef.

Çok üzgünüz ki, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerimizden, iki kardeş, iki güzel ve karakterli kardeşimiz Mehmet Ali Kılınç ve Furkan Kılınç’ı deprem felaketinde kaybettik.

İnanması güç; henüz üniversitemizde ilk yıllarında, gencecik iki evlat, evladımız… Derslerdeki, fakültedeki anıları gözümün önünde…

Mekânları cennet olsun; başta acılı Aileleri olmak üzere, Fakültemiz, Üniversitemiz ve tüm sevenlerinin başı sağolsun…