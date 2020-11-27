İki genç ölümde, ‘doku örnekleri’ incelenecek

Mağusa’da, halı sahada futbol oynarken rahatsızlanarak yaşamını yitiren 25 yaşındaki Edwın Ogechukwu ve Karaoğlanoğlu’ndaki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Fatih Erdoğan’ın ölüm nedenlerini, ‘kan ve doku örneği inlemeleri’ belirleyecek.

Polis Basın Subaylığı, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde yaşamını yitiren iki gence yapılan otopside kan ve doku örneklerinin alındığını, kesin ölüm sebeplerinin tetkiklerin ardından belirleneceğini, soruşturma devam ettiğini duyurdu. 25 yaşındaki Edwın Ogechukwu 24.11.2020 tarihinde, Gazimağusa’da halı sahada futbol oynadıktan sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. 22 yaşındaki Fatih Erdoğan ise, 25.11.2020 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.