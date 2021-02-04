İki farklı koronavirüs aşısının tek kişi üzerindeki etkinliği test edilecek

İngiltere'de, koronavirüs aşı çalışmaları kapsamında iki farklı aşının aynı kişi üzerindeki etkinliğini ölçmek için klinik deney başlatıldı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ile Astrazeneca aşısının kullanılacağı deneylere, henüz Covid-19 aşısı olmamış 50 yaş üzeri 800 civarında gönüllünün katılması hedefleniyor. İki gruba ayrılacak gönüllülerden bir kısmına her iki dozda da aynı aşı uygulanacakken diğer gruba ise 28 gün veya 12 hafta arayla iki farklı aşı verilecek. Ülke çapında 8 noktada, 13 ay sürecek testlerde 8 kombinasyon denenecek.

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülecek ve hükümet tarafından fonlanacak 7 milyon sterlinlik araştırma için gönüllü arayışına başlandı.

İlk sonuçlar yaz aylarında çıkacak

İngiltere'de sadece olağandışı durumlarda iki farklı aşının kullanımına izin veriliyor. Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), bir kişinin ilk dozda aldığı aşının bulunamaması halinde, o kişiye ikinci dozda farklı tür koronavirüs aşısı verilebiliyor. Ancak iki aşının tek kişi üzerindeki etkilerine yönelik bilimsel çalışma bulunmuyor. Hükümet iki dozda da aynı aşının kullanıldığı mevcut uygulamanın değiştirilmesinin şu an için söz konusu olmadığını duyurdu.

Uzmanlar, iki dozda farklı aşıların kullanılmasının, tek aşıya oranla koronavirüse karşı ne kadar bağışıklık kazandırdığına bakacak. Aşılamaya şubat ayının ortasında, ilk sonuçlara ise yaz aylarında ulaşılması bekleniyor. Bazı bilim insanlarına göre farklı metotlarla üretilen aşıların birlikte kullanılmasının daha uzun süreli bağışıklık kazandırması mümkün.

Güvenliği kanıtlanmadan uygulamaya geçmeyecek

Aşı Programından Sorumlu Bakan Nadhim Zahawi, klinik deneylerin şu anki aşılama kampanyasını değiştirmeyeceğinin, farklı aşıların tek kişi üzerindeki etkilerinin güvenliği bilimsel verilerle teyit edilmeden ve ilgili mecracalarca onaylanmadan bu yöntemin yaygın olarak kullanılmayacağının teminatını verdi.