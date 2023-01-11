İki ani ölümün nedeni de ‘kalp’

Polis, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Resul Erol’un ölüm nedeninin kalp yetmezliği ve kalp krizi, 68 yaşındaki Shahnawaz Ur REHMAN’ın ölüm sebebinin ise kalp krizi olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis Bülteni’ne yansıyan bilgiler şöyle:

“08.01.2023 tarihinde, Aygün’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Resul EROL(E-56)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebeninin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

“09.01.2023 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Shahnawaz Ur REHMAN (E-68)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebeninin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”