İKD, Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni için Vodafone ile iş birliği protokolü imzaladı

İş Kadınları Derneği (İKD) bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek, “Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni” için Vodafone ile iş birliği protokolü imzaladı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Vodafone Türkiye’nin İstanbul Maslak’taki genel merkezinde gerçekleşen imza töreninde protokole, Dernek Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı ve KKTC Telsim Vodafone Genel Müdürü Sefer Tüz imza attı.

Törene ayrıca, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcılarından Hana Jalel, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aylin Berberoğlu, Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ile birlikte derneğin yönetim kurulu üyeleri Aslı Özgüç, Cemile Kocareis, Direnç Civa ve Elif Özerman katıldı.

İKD Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, “Kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi adına attığımız bu önemli adımda bizimle aynı vizyonu paylaşan Vodafone ailesine teşekkür ediyor; kadınların ekonomik hayatta daha görünür, daha güçlü ve daha eşit koşullarda yer almaları için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.