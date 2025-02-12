İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün, ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, ikamet izni olmadan ülkede kaldığı tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2022’deki hırsızlık olayının zanlısı Ercan Havalimanı’nda tutuklandı

Girne’de 13 Kasım 2022 tarihinde bir ikametgahtan cep telefonu çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın zanlısı olarak aranan 29 yaşındaki M.K., Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.