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İkamet izinsiz 9 kişi tutuklandı

İkamet izinsiz 9 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucunda ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 9 kişi tutuklanırken, diğer iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucunda 9 kişinin ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği, 1 işletmenin müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı, 2 işletmenin kapatma saatine uymadığı ve 2 işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi.

 İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 9 kişi tutuklanırken, diğer iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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