İkamet izinsiz 9 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucunda 9 kişinin ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği, 1 işletmenin müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı, 2 işletmenin kapatma saatine uymadığı ve 2 işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi.

İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 9 kişi tutuklanırken, diğer iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.