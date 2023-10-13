“İkamet izinsiz” 8 kişi tespit edildi

Polis, Perşembe günü yapılan kontroller sonucunda “ikamet izinsiz” 8 kişi tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu şahıslar aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.