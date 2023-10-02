İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde ikamet izinsiz 6 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sahte pasaportla ülkeye girmeye çalışan kişi tutuklandı

Sahte pasaportla dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye girmeye çalışan S.H. (E-26) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkili makamdan izinsiz müzik yapan iki eğlence mekânı hakkında işlem başlatıldı

Yetkili makamdan izinsiz müzik yapan Lefkoşa ve Girne’deki iki eğlence mekânı hakkına işlem başlatıldı. Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanı sürdüğünü bildirdi.

Alayköy ve Gaziveren’de darp olayları

Polis Basın Subaylığı dün 21:30 sıralarında, Alayköy’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, B.Y’nin (E-31) S.M’yi (E-24) darp edip, sağ el baş parmağının kırılmasına sebep olduğunu açıkladı. Bahse konu şahsın tutuklandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün gece Gaziveren’de G.B.(E-28) aralarında çıkan tartışma sonucu, H.F’yi (E-51) ciddi şekilde darp etti. Olay sonucu yaralanan H.F., kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. G.B’nin tutuklandığı kaydedildi.