İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından verilen tüm hizmetler, taşınma sebebiyle geçici olarak durdurulacak

İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait Bilgisayar Sistem odasının taşınması sebebiyle, yarın öğle saatlerinden pazartesi sabaha kadar, online hizmetler dahil, Daire tarafından verilen tüm hizmetler geçici olarak durdurulacak.

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait Bilgisayar Sistem odasının yeni yapılan binaya taşınması sebebiyle, yarın saat 12:30’dan Pazartesi saat 08:00’e kadar sistem kapalı olacağından, online hizmetler dahil, Daire tarafından verilen tüm hizmetler geçici olarak durdurulacak.



