“İhtiyaç olursa, kabinede değişiklik yaparım”

Başbakanlık makamındaki Ünal Üstel, kabine değişikliğine yönelik iddiaları yanıtladı, “Kendi adımı taşıyan kabinede değişiklik yapmak bir başbakanın anayasal hakkıdır. Bu hakkımı ihtiyaç duyulması halinde kullanırım” dedi.

Üstel, “UBP içerisinde bakanlık yapabilecek kapasitede 23 milletvekili arkadaşımız var” değerlendirmesinde de bulundu.

Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan Üstel, ‘kabine değişikliğine yönelik’ şöyle konuştu: “Her hükümet sonrası ‘Acaba kabine ne zaman değişecek?’ dedikoduları da hemen başlar. Beni tanıyanlar bilir. Çok konuşmayı sevmem. Hele kabine konularında konuşmayı hiç sevmem. Kendi adını taşıyan kabinemde değişiklik yapmak bir başbakanın anayasal hakkıdır. Bu hakkımı ihtiyaç duyulması halinde kullanırım. UBP içerisinde bakanlık yapabilecek kapasitede 23 milletvekili arkadaşımız var. Şimdi biz işimize bakıyoruz. Ülkenin aşması gereken sorunları ve sıkıntıları var ve buna odaklanmalıyız.”