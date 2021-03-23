İhraç kararı kaldırıldı
Interpol tarafından ‘kara para aklama’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ suçlarından kırmızı bültenle aranan, 2014 yılında da Kıbrıs’ın kuzeyinde tespit edilerek, Birleşik Krallık’a iade edilen Michael G. Voudouri’nin hakkındaki ihraç kararı 1 ay süreyle kaldırıldı.
YENİDÜZEN
2014 yılında Birleşik Krallık’a iade edilen, orada da 11 yıl hapse mahkum olan Michael George Voudouri'nin ülkeye giriş yasağı 1 ay süreyle kaldırıldı.
Interpol tarafından ‘kara para aklama’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ suçlarından kırmızı bültenle aranan Voudouri, 2012 yılında Kıbrıs’ın kuzeyine farklı isime düzenlenmiş pasaportla giriş yapmıştı.
2 yıl ülkede kaçak yaşayan Voudouri, 2014 yılında tespit edilmişti.
Bakanlar Kurulu, önceki günkü toplantısında hakkında tutuklama-ihraç emri
verilen İngiltere yurttaşı Michael George Voudouri'nin, aile
bütünlüğünü korumak ve ağır kanser hastası ve hayati tehlikesi bulunan eşini
görmesine olanak sağlamak amacıyla, bir ay süreliğine ihraç kararının kaldırılarak
ülkeye girişine izin verilmesini onayladı.
Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren kararda, Voudouri’nin bir ayın sonunda tekrardan ülkeden çıkış yapması koşuluyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin(2)'nci fıkrası uyarınca, hakkındaki ihraç kararının kaldırılmasına emir verdi.