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İhlaller sürüyor: 4 kişiye yasal işlem

İhlaller sürüyor: 4 kişiye yasal işlem

Pandemiyle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına uymayan 4 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

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Pandemiyle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına uymayan 4 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı, dün ve bugün yapılan denetimlerde bahse konu şahısların tespit edildiğini, haklarında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

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