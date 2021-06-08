İhlaller sürüyor: 4 kişiye yasal işlem
Pandemiyle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına uymayan 4 kişi hakkında yasal işleme gidildi.
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Pandemiyle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına uymayan 4 kişi hakkında yasal işleme gidildi.
Polis Basın Subaylığı, dün ve bugün yapılan denetimlerde bahse konu şahısların tespit edildiğini, haklarında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
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Etiketler : polis basın bülteni, sokağa çıkma yasağı