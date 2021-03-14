İhlaller sürüyor

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 13-14 Mart tarihleri arasında 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 8 kişinin de izinsiz bir şekilde bir dairede toplandığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetimlerde hem sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişi, hem de dairede izinsiz bir şekilde toplanan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.