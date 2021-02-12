İhlaller devam ediyor: 19 kişiye yasal işlem
Sokağa çıkma yasağı ve maske takma kuralını ihlal eden 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Sokağa çıkma yasağı ve maske takma kuralını ihlal eden 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, son 24 saatte ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 17 kişinin sokağa çıkma yasağını, 2 kişinin ise maske takma kuralını ihlal ettiği tespit edildi.
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