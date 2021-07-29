Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 2017’den bu yana ‘izinsiz’ ikamette!
İhlaller devam ediyor

İhlaller devam ediyor

Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket eden 8 kişi ve 1 iş yerine yasal işlem yapıldı. 

A+A-

Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket eden 8 kişi ve 1 iş yerine yasal işlem yapıldı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün akşam ve bu sabah ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Bu haber toplam 122 defa okunmuştur
Etiketler : ,