İhlaller devam ediyor

Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket eden 8 kişi ve 1 iş yerine yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün akşam ve bu sabah ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.