İhlaller devam ediyor
Polis, sokağa çıkma yasağı kapsamında 22 kişinin yasağı ihlal ettiğini, kapalı olması gereken bir işyerinin ise açık olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu kişiler hakkında yasal işleme gidildi.
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında 24-25 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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