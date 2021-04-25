İhlaller devam ediyor

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 24-25 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.